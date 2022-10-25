Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırmaları Ödülleri Yarışması” çerçevesinde “Muhammed İhsan Oğuz'un Fıkıh İlmine Bakışı” konulu panel düzenlendi.

Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırmaları Ödülleri Yarışması” çerçevesinde düzenlenen “Muhammed İhsan Oğuz'un Fıkıh İlmine Bakışı” konulu panel, Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleştirildi. Panel, Muhammed İhsan Oğuz hakkında sinevizyon gösterimiyle başladı.

Panelde konuşan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman, “Ömrünü hakikati ve güzeli aramakla geçirmiş bir büyüğümüzün, çocuklarının tesis ettiği bir gündeyiz. Bu dünyada kalmayacak öbür dünyada da tesiri olacak işler yapmıştır. Birçok insan bütün ömrünü burada bırakacağı şeylere sarf ediyor, oysa İhsan Oğuz efendi buradan alıp öbür dünyada da etkili bir şey yapmıştır. Hayatını güzeli ve hakikati aramaya vakfetmiştir insanın eserlerini ve hasılındaki dini olaylardaki görüşlerini bize anlatacak ilim insanlarını dinleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İnsanın akıl ve bilimle ulaşabildiği sınırları aştığını ifade eden Prof. Dr. Karaman, “Bir madde var bir de madde ötesi. Sıra madde ötesine geldiğinde hakikat arayışını başka arayışlara da bulması gerekiyor. Bir yanda kıl ve ilim, bir yanda vahyin ve ilhamın öncülüğünde söz konusu olduğunda hakikat arayıcısı, hakikati büyük ölçüde vakfa eder. İşte o kaşiflerden bir tanesi ile ilgili bir program yapıldığı için, bu program önemlidir” dedi.

Konuşmanın ardından panelin yöneticiliğini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İnanır yaptı. Panelde, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman ‘Vesiletünnecat İslam İlmihali ve Diğer Eserleri Işığında M. ihsan Oğuz'un Füru Meselelerine Yaklaşımı', Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur "el-Beyanüssedid ve Diğer Eserleri Işığında M. İhsan Oğuz'un Fıkıh Usulü Konularına Yaklaşımı', Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özdemir ise Muhammed ihsan Oğuz'un Devlet Yönetimi, Cumhuriyet ve Demokrasiye Dair Görüşleri' başlıklı konularda konuşmalarını gerçekleştirdi.

İlk olarak konuşan Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Muhammed İhsan Oğuz'un kalemini daha çok kelam ve tasavvuf alanında kullandığını ancak fıkıh ilmine uzak kalmadığını belirterek, “İnanç olmadan doğru bir fıkıh olmayacağına işaret de bulunmuştur. O fıkıh ve tasavvuru birbirinden ayrı görmeyen birbirini tamamlayan ancak fikir olarak esas olduğunu söyleyen bir yaklaşım ortaya koymuştur” dedi.

Muhammed İhsan Oğuz'un İslam'da zahir ve batın olmak üzere iki bilgi türünün bulunduğu görüşünü benimsediği ifade eden Prof. Dr. Kahraman, “Hikmeti teşri nasıl yapılır, bize ne gibi madenler sunar onu gösterir. Muhammed İhsan Oğuz dinin kupkuru bir şey olmadığı, dinin bir lezzeti olduğunu anlatan güzel bilgileri kitaplara nakşetmiş ve bizlere emanet etmiştir” diye konuştu.

Prof. Dr. Kahraman'ın ardından konuşan Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur konuşmalarında, “el-Beyanüssedid adlı kitabın ana tezinin fıkıh ilmiyle irtibatlı olarak ele aldığını belirterek, “O gün yazdığı eserler bugünü de kapsıyor. Müslümanların doğru kaynaklardan bilgiler öğrenip doğru yaşamaları gibi bir misyonu var” ifadelerini kullandı.

Muhammed İhsan Oğuz'un eserlerini dile getirerek söze başlayan Özdemir, “Bir hükumet idaresine ihtiyaç olduğunu ve devlet başkanının belli başlı nitelikli özellikleri olması gerektiğini söylemiştir. Allah'ın rızasına uygun bir toplum ve dünya düzenine ulaşmak asıl hedeftir. Eserlerinde cumhuriyet ve demokrasiyi geliştirmeyi amaçlanmıştır ve cumhuriyeti canla başla korumayı tavsiye etmiştir” dedi.

Soru-cevap kısmının ardından panelin sonunda tebliğcilere teşekkür plaketi takdim edildi. Panele, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Saim Kılavuz, Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yurdagür, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Muhammed İhsan Oğuz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İhsan Oğuz, Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Aykaç ile birlikte akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.