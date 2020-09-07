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Muhtar Söylemiş'ten Kaymakam Pişkin'e teşekkür

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’e, Gökçeöz Muhtarı Mustafa Söylemiş, köyüne yapılan 2 bin 100 metre isale hattı, depo bakım onarımı, drenaj ve maslak yapımı için çalışmaları için teşekkür etti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e, Gökçeöz Muhtarı Mustafa Söylemiş, köyüne yapılan 2 bin 100 metre isale hattı, depo bakım onarımı, drenaj ve maslak yapımı için çalışmaları için teşekkür etti.


Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Tosya'nın Gökçeöz köyüne 2 bin 100 metre isale hattı, depo bakım onarımı, drenaj ve maslak yapımı için çalışma başlatıldı. Çalışmaların sonuna gelinirken, Tosya Gökçeöz Köyü Muhtarı Mustafa Söylemiş, köyüne yapılan hizmetlerden ötürü Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e kilim üzerine fotoğrafı bulunan tablo hediye etti.


Kaymakam Pişkin, “Köyüne yapılan hizmetler anısına bir teşekkür ifadesi olarak takdim ettiği bu güzel ve anlamlı hediyesi için muhtarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

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