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Muhtarı vefat eden mahallede seçim yapılacak

Kastamonu’da muhtarın vefat ettiği Hanönü ilçesi Gelinbükü Mahallesi’nde 6 Haziran Pazar günü muhtarlık seçimi yapılacak.

Kastamonu'da muhtarın vefat ettiği Hanönü ilçesi Gelinbükü Mahallesi'nde 6 Haziran Pazar günü muhtarlık seçimi yapılacak.


Edinilen bilgiye göre Hanönü ilçesinin Geilnbükü mahalle muhtarı Mehmet Özcan'ın vefat etmesinden dolayı 6 Haziran'da muhtarlık ara seçimi yapılacak. Muhtarlık seçimleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksek Seçim Kurulunun talebi doğrultusunda valiliklere genelge gönderildi. Genelgeye göre vefat, görevden alınma ve istifa nedeniyle boşalan muhtarlık bölgelerinde 6 Haziran'da seçim yapılacak. Buna göre Hanönü ilçesi Gelinbükü mahallesinde de muhtarlık seçimine gidilecek.


Gelinbükü mahalle muhtarının vefatı üzerine yapılacak seçimde ölen muhtarın oğlu Serkan Özcan'ın aday olduğu bildirildi.

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