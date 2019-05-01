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Muhtarlar, Başkan Aydın'ı ziyaret etti

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, beraberinde muhtarlarla birlikte MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın’ı ziyaret etti.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, beraberinde muhtarlarla birlikte MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın'ı ziyaret etti.


Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, beraberinde köy muhtarlarıyla birlikte MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, köylerdeki sorunlar hakkında Başkan Aydın'a bilgiler vererek, çözümü noktasında yardım istedi.


Muhtarlar, talep ve sorunlarını İl Başkanı Yüksel Aydın'a ileterek fikir alışverişinde bulundu.

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