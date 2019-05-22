Muhtarlar, Daday cezaevinin kapanmaması için göreve hazır

Daday Muhtarlar Derneği tarafından düzenlen iftar yemeği ilçede bulunan bir restoranda gerçekleştirildi. İftar yemeğine Daday'ın tüm daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır duaları ile devam eden programda söz alan Daday Muhtarlar Derneği Başkanı Hikmet Çavuş Karasan, “Daday'da adliye, askerlik şubesi, Ballıdağ Hastanesi kapandı. Şimdi de Cezaevinin kapanacağı söyleniyor. Biz burada seçilmiş 64 muhtar, İl Genel Meclisi üyelerimiz, belediye başkanımız hep beraberiz. A Partisi, B Partisi demeden bir şeyler yapmak hepimizin görevidir. Bir şeyler yaparak cezaevinin kapanmasını engelleyelim. Cezaevi, Daday'ın, bakkalından kasabına, eczanesinden pastanesine kısacası tüm esnafımıza gelir sağlayan bir kurumdur" dedi.