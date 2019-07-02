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Muhtarlara hizmet içi eğitim semineri

İnebolu’da 31 Mart’ta seçilen mahalle muhtarlarına hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

İnebolu'da 31 Mart'ta seçilen mahalle muhtarlarına hizmet içi eğitim programı düzenlendi.


Kastamonu'da 4541 sayılı Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetlerinin Teşkiline Dair Kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi. İnebolu Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen seminere İnebolu'nun yanı sıra Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Abana ve Küre ilçelerinde de seçilen muhtarlarda katıldı. Mahalle muhtarlarına kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi ve mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumlulukları anlatıldı. Muhtarlara devlet hiyerarşisinin tanıtılması, merkezi yönetim, il ve ilçe yönetimi, muhtarlık müessesesi ve organları, muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları, muhtar bilgi sistemi (MUBİS) konuları hakkında da bilgiler verildi.

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