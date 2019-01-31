Murat Demir, Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti

Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, milletvekili olduğu dönemde yaptığı girişimler sonucu İÇDAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Aslan ve ailesinin de destekleriyle kurulan Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulundaki modern kaynak atölyesini gezdi.

Kaynak atölyesi hakkında okul yöneticileri hakkında bilgiler alan Murat Demir, okulu da gezerek son durumu hakkında bilgiler aldı.

Murat Demir, buradaki ziyaretin ardından Cide ilçesine yapılan yurt binasını gezdi. Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Murat Demir, “Cide Meslek Yüksekokulu ve Cide için acil ihtiyaç olan yurt ihtiyacını yaptığımız girişimler sonucu büyük olasılıkla çözdü. Şuanda ilçemize Merhum Necati Aslan ve oğlu Adnan Aslan'ın destekleriyle 335 yataklı modern bir yurt binası kazandırıyoruz. Yurdumuzun şuanda yüzde 90 bitmiş durumda ve önümüzdeki eğitim yılına yetişecek inşallah. Ayrıca yine girişimlerimiz sonucu Aslan ailesinin destekleriyle Cide Meslek Yüksekokulumuza modern bir kaynak atölyesini kazandırdık. Oldukça modern bir kaynak atölyesini ilçemize kazandırmanın mutluluğunu gezerken bir kez daha yaşadık. Her iki yatırımında ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.