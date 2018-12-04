Murat Demir'den sosyal medya tepkisi

Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, sosyal medya hesabından hakkında çıkan dedikodulara tepki gösterdi.

AK Parti'den Tuzla Belediye Başkan Aday Adayı başvurusunda bulunan Dönem Kastamonu Milletvekili ve iş insanı Murat Demir, sosyal medya hesabından hakkında çıkan dedikodulara tepki gösterdi. Demir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Son günlerde sosyal paylaşım sitelerinde sahte hesaplardan şahsıma güya destek açıklamaları yapılıp kamuoyunun zihnini bulandırma çabalarına şahit olmaktayım. Şuan için Tuzla ilçemizdeki diğer değerli aday adayı arkadaşlarımın durumu ne ise benimde odur. Cenab-ı Hakk'ın nasip, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız takdir etmediği sürece tüm yazılanlar koca bir boşluktan ibarettir. Genel Merkezimiz kimi aday gösterirse hepimiz AK gönüllü hemşehrilerimizle onun arkasında saf tutacağımızı tekrar belirtiyor, yalan ve dolan ile nefes alıp verenleri de Allah'a havale ediyorum”