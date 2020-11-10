İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mustafa Kemal Atatürk Tosya'da anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82’nci yılında Tosya’da saygıyla anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yılında Tosya'da saygıyla anıldı.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yılında Tosya'da düzenlenen törenle anıldı. Atatürk Anıtına çelenklerinin sunulmasının ardından saat 09.05'te çalan sirenler ile törene katılanlar saygı duruşuna geçti. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrakları yarıya indirildi. Salonda devam eden etkinlikler kapsamında Atatürk'ün hayatı ile ilgili sinevizyon gösterisi yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından anma töreni fotoğraf çekimiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.