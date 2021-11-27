Namaza giden çobanın 36 küçükbaş hayvanı kayboldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde namaz kılmak için camiye giden çobanın 36 küçükbaş hayvanı kayboldu. Hayvanlar, 6 günlük aramaya rağmen henüz bulanamadı.

Olay, Cide'nin Saz Mahallesi Kırcı Mevkiinde meydana geldi. 6 gün önce öğle namazını kılmak için camiye giden çoban Cafer Başkurt, namazdan çıktıktan sonra koyunları yerinde bulamadı. Bunun üzerine bir süre kendi imkanlarıyla kaybolan 4'ü koyun, 32 tanesi keçi olan 36 küçükbaş hayvanı aramaya başlayan Cafer Başkurt, küçükbaş hayvanları bu sefer köylülerin yardımıyla aramaya başladı. Yaklaşık 3 gün boyunca köylülerle birlikte hem ormanlık alanda hem de çevrede kaybolan küçükbaş hayvanları arayan Cafer Başkurt, hayvanları bulamayınca hem jandarma hem de AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, drone yardımıyla bölgede kaybolan hayvanları aramaya başladı.

Havaların bölgede yağışlı olması nedeniyle eğitimli köpeklerle arama yapılamazken Cide Avcılar Derneği tarafından havaların düzelmesiyle eğitimli köpeklerle de arama yapılacağı öğrenildi.

“Namazdan çıkınca ortalıkta hayvanları bulamamış”

Koyunların sahibi Ramazan Başkurt, “Bilader namaz kılmaya çıktı. Evin önünde bir yer var. Orası açık bir alan. Yaklaşık eve 100 metre. Namazdan çıktıktan sonra hayvanlara bakmaya gidiyor ama ortalıkta hayvanlar yok. Ondan sonra korkudan köpeği çağırmış. Malların yanında köpek varmış. Ondan sonra ortalıkta hayvanlar yok” dedi.

“Hayvanları her yerde aradım ama bulamadık”

Çobanlık yapan Cafer Başkurt ise, “Ben öğle namazına girdim. Hayvanlar eve yaklaşık 100 metre yakında bulunuyordu. Namaz yarım saat falan sürdü. Namazdan çıkınca baktım hayvanlar yok, peşinden gittim. Ben, ormana hayvanların peşinden gidince korkup yanıma da köpeği çağırdım. Köpek geri geldi bir daha yanımdan gitmedi. Akşamüzeri de arkadaşları çağırdım. Ormana girip birlikte baktık. Bulamadık, ertesi gün yine aradık yine bulamadık. 2-3 gün boyunca arkadaşlarla birlikte aradık ama bulamadık. Ondan sonra jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi. Alanda zaten büyük bir alan değil. Sonra jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, olayın üzerinde durdular, her yerde hayvanları aradılar. Ormanlık alana da girdiler. Hem jandarma hem de AFAD ekiplerince hayvanlar aranıyor. Drone ile aranıyor, 5-6 gündür aranıyor ama henüz bir neticeye ulaşamadık. 4 koyun, 32 tane keçi vardı” diye konuştu.