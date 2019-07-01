İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narkotik ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonlarla uyuşturucuya geçit vermiyor.


Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu yılın Nisan-Mayıs-Haziran aylarında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kastamonu'da il merkezinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolaması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramada 2 kilo 837 gram metamfetamin, bin 550 adet captagon, 428 adet ecstasy hap, 937 adet sentetik ecza (uyuşturucu hap), 78,57 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ve 108,42 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Operasyonlarda 59 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 10 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.