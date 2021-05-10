Narkotik ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına 3 ayrı operasyon

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, 2 adet reçeteye tabi hap, 0,35 gram toz esrar, 200 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs gerekli işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirilirken, 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.