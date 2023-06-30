İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nesli tehlike altında olan su samuru, Kastamonu'da görüldü

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Gökırmak’ta nesli tehlike altında olan olan su samuru görüldü.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Gökırmak'ta nesli tehlike altında olan olan su samuru görüldü.


Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki Gökırmak çayında vatandaşlar tarafından görüntülendi.


Görüntüde su samurunun bir süre yağışlı hava sebebiyle çamurlanan ve bulanık hale gelen Gökırmak'ta suyun yüzeyinde yüzdüğü görülüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.