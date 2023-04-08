Nesli tükenme tehlikesi altındaki 'porsuk' yol kenarında ölü bulundu

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yol kenarında nesli tükenme tehlikesi altında olan bir porsuk ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Ağlı karayolunda seyir halindeki vatandaşlar, yol kenarında telef olmuş bir porsuk gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, porsuğun bir aracın çarpması neticesinde telef olduğunu belirledi. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan porsuk, boş bir araziye gömüldü.