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Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde evlenen çift, düğünlerinde orman yangınlarına dikkati çekmek için nikah şekeri yerine davetlilere fidan dağıttı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde evlenen çift, düğünlerinde orman yangınlarına dikkati çekmek için nikah şekeri yerine davetlilere fidan dağıttı.


Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ikamet eden Dr. Zehra Çavdaroğlu ile Orman Mühendisi Muhammed Eskiömer dünya evine girdi. Çift, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına ise nikah şekeri yerine fidan dağıttı. Devrekani Belediyesi otelinde gerçekleştirilen nikah töreninde Çavdaroğlu ve Eskiömer çiftinin nikahını Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç kıydı.


Çiftin nikahlarını kıyan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, çifte ömür boyu mutluluklar dilerken, orman yangınlarına ve geleceklerine gösterdikleri ilgiden dolayı da memnuniyet duyduğunu söyledi. Çift, nikahın ardından Başkan Altıkulaç'a da nikah şekeri yerine fidan hediye etti.

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