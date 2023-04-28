Nisan ayının son günlerinde Ilgaz Dağında kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan “Sen Anadolu'nun yüce bir dağısın” dizeleriyle türkülere konu olan Ilgaz Dağında, Nisan ayının son günleri olmasına rağmen kar yağışı etkiliyor. Ilgaz Dağında kar kalınlığı şu anda 5 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Milli Parkında, sezonun kapanmasına rağmen kar yağışı devam ediyor. Nisan ayının son günlerinde yağan sürpriz kar 2 bin 500 rakımlı zirveyi tekrar beyaza bürürken, kar kalınlığı ise 5 santimetreye ulaştı. Yağışların aralıklarla hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

Kastamonu'da hafta başından itibaren aralıklarla devam eden yağmur yağışı yüksek kesimler yerini kar yağışına bıraktı. Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sonrasında 2 bin 500 rakımlı Ilgaz Dağı beyaza büründü.

Sisin de yer yer etkili olduğu bölgede vatandaşlar ise Nisan ayı sonunda yağan kar yağışını cep telefonları ile görüntüledi.

Son bir aydır Kastamonu'da yağmur ve yüksek rakımlı bölgelerdeki kar yağışı sonrası barajlardaki doluluk oranları da yüzleri güldürdü. Kastamonu'nun içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacının tek başına karşılayan Karaçomak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 60'ın üzerine çıktı.

Ilgaz Dağında kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, “Bugün 28 Nisan 2023. Ilgaz Dağının zirvesindeyiz. Çok güzel kar yağıyor ve Ilgaz'ımız beyaz gelinliğini çıkarmak istemiyor. Kolay kolayda çıkaracağa benzemiyor. Havamız şu anda oldukça soğuk, şu anda çok güzel kar yağıyor. Bu yağış bizi doğa fotoğrafçısı olarak mutlu ediyor. Bende Ilgaz Dağına kar yağdığını duyar duymaz fotoğraflamak için Ilgaz Dağına koştuk bu güzelliği fotoğraflayabilmek için” dedi.

5 santimetre civarında Ilgaz Dağında kar kalınlığı oluştuğunu belirten Keleş, “Şu anda Ilgaz Dağında 5 santimetre civarında kar yağış, halende yağmaya devam ediyor. Ayrıca havada sisli ve soğuk” şeklinde konuştu.

Ilgaz Dağında kar yağışının devam ettiğini söyleyen Tevfik Ceyhan Yolasığmazoğlu ise, “28 Nisan olmasına rağmen şu anda Ilgaz Dağında kar yağıyor. Hava şu anda sisli ve soğuk. Ilgaz Dağında kar yağışı devam ediyor” diye konuştu.