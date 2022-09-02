O ilçede engelli vatandaşlar içme suyunu indirimli kullanacak

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Belediye meclis toplantısında alınan kararla, yüzde 50 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar içme suyu aboneliklerinde yüzde 40 indirim uygulanacak.

Tosya Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, engelli Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirdi. Meclis toplantısında, ilçede yaşayan yüzde 50 ve üzerinde engel durumu bulunan vatandaşların içme suyu kullanımlarına yüzde 40 indirim uygulanması kararı alındı. Alınan karar ile vatandaşlar kendilerine ait tek abonelikte içme suyunu yüzde 40 indirimli kullanabilecek.

Konu ile ilgili konuşan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, “Belediye Meclisimizde aldığımız kararla, bugün bir kez daha engelli vatandaşımıza hizmet edebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gönül ister ki bütün ihtiyaçlarına anında cevap verebilelim. Ama ne yazık ki kanunda belirtilen yüzde 50 ve üzeri engelli vatandaşlarımızın, su kullanımlarında indirime gittik. İmkanlarımız dahilinde onların hizmet etmeye, onların ihtiyaçlarını gidermeye çabalıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza yönelik hem desteğimiz hem de çalışmalarımız devam edecek. Belediye Meclisimizde aldığımız kararlar önce ilçemize sonra da vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.