İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ödüllerini Tosya Kaymakamı Verdi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarında dereceye giren öğrenciler Kaymakam Deniz Pişkin tarafından ödüllendirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarında dereceye giren öğrenciler Kaymakam Deniz Pişkin tarafından ödüllendirildi.


Geçtiğimiz günlerde yapılan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarında Tosya ilçesinden iki öğrenci dereceye girdi. Dereceye giren öğrenciler Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret etti. Öğrencilere ödüllerini veren Kaymakam Deniz Pişkin yaptığı açıklamada; “Milli Eğitim Bakanlığımız ile Server Gençlik ve Spor Kulübü arasında imzalanan protokol kapsamında bu yıl sekizincisi düzenlenen "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları"nın sonucunda ilçemizden iki öğrencimiz ödüle layık görüldü.


"Güzel Ahlak" konusunun bütünleyeni "Adap" temalı yarışmanın Kastamonu İl Biricisi ilçemiz Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Muhammed Esat Kalkan olurken, il üçüncüsü ise Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Büşra Özcan oldu. Öğrencilerimizi tebrik ederek ödüllerini vermenin mutluluğunu yaşadık. Velilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.