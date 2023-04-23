İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Odunlukta çıkan yangının eve sıçramasını ekipler önledi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından eve sıçramadan söndürüldü.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından eve sıçramadan söndürüldü.


Olay, Hanönü ilçesine bağlı Yenice köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Yılmaz'a ait evin odunluğunda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, orman ve Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesi ile yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.