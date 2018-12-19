Oğlu ve torununu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kastamonu'da, oğlu ve torununu silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Haziran 2017 tarihinde merkeze bağlı Hatip Köyünde meydana geldi. İddialara göre İsmail Çıldır, birlikte yaşadığı oğlu Kamil Çıldır'a evde, torunu Mustafa Çıldır'a da evin önünde tüfekle ateş açmıştı. Baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ardından İsmail Çıldır, gelini Beher Çıldır'ı da yaşanan boğuşma sonrası darp etmişti.

Olay sonrası tutuklanan İsmail Çıldır hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde “alt soydan akrabayı kasten öldürmek” suçundan dava açıldı. Duruşmaya tutuklu yargılanan İsmail Çıldır, gelini Beher Çıldır ve avukatları katıldı.

Savunmasında suçsuz olduğunu ve beraatını talep eden sanık İsmail Çıldır, “İyilik yaptım kötülük buldum. Bu yaşıma kadar onlara ben baktım” dedi.

Sanık İsmail Çıldır, oğlu ve torununu öldürdüğü gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, gelini Beher Çıldır'a yönelik eylemleri nedeniyle de 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.