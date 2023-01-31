Oğlunu askere göndermeye hazırlanan baba evinde ölü bulundu

Kastamonu'da iki gün sonra oğlunu askere göndermek için hazırlanan baba, evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Olay, dün Kastamonu merkez Aşağı Yuva köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gün sonra askere gidecek oğlu için hazırlık yapan baba İlhan Katırcıoğlu, evinde yakınları tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından İlhan Katırcıoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından İlhan Katırcıoğlu, öğle namazını müteakip Aşağı Yuva köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Katırcıoğlu'nun ölüm sebebinin araştırıldığı öğrenildi.