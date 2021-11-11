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Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde öğrenci servisi ile tır çarın çarpışması neticesinde meydana gelen azada öğrenci servisi şoförü ile bir öğrenci yaralandı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde öğrenci servisi ile tır çarın çarpışması neticesinde meydana gelen azada öğrenci servisi şoförü ile bir öğrenci yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçe merkezinde öğrencileri taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 37 ET 242 plakalı minibüs ile Hüsamettin S. idaresindeki 37 SL 351 plakalı tır, kavşakta çarpıştı. Kazada öğrenci servisinin şoförü ile ismi öğrenilemeyen bir öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrenci ve servis şoförü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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