Öğrenci velilerine sosyal medya kullanımı ve zararları anlatıldı

Daday Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu Doktor Filiz Biçer tarafından verilen seminerde, sosyal medyanın zararları, çocuklarının gelecekte edinilecek mesleğin sosyal medya tarafından engellenebileceği, Türkiye'de yapılan araştırmalarda 10 iş başvurusunda 7'sinin sosyal medya hesaplarının incelenmesi sonucunda reddedildiği, hedefleri olan gençlerin sosyal medya hesaplarını hiç kullanmamaları ya da güvenli kullanmaları ve internet dolandırıcılığı hakkında bilgiler verilerek uyarılar yapıldı. Daday'da öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla farklı okullarda yapılan bu tür seminerlerin devam edeceği öğrenildi.