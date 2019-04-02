İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Öğrenci velilerine sosyal medya kullanımı ve zararları anlatıldı

Daday Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından öğrenci velilerine sosyal medya kullanımı, internet dolandırıcılığı ve gençlik konulu seminer verildi.


Daday Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu Doktor Filiz Biçer tarafından verilen seminerde, sosyal medyanın zararları, çocuklarının gelecekte edinilecek mesleğin sosyal medya tarafından engellenebileceği, Türkiye'de yapılan araştırmalarda 10 iş başvurusunda 7'sinin sosyal medya hesaplarının incelenmesi sonucunda reddedildiği, hedefleri olan gençlerin sosyal medya hesaplarını hiç kullanmamaları ya da güvenli kullanmaları ve internet dolandırıcılığı hakkında bilgiler verilerek uyarılar yapıldı. Daday'da öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla farklı okullarda yapılan bu tür seminerlerin devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.