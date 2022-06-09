Öğrenci yurdunda mezuniyet coşkusu

Kastamonu'da İhlas Vakfı'na bağlı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan ve öğrenim gören öğrenciler için mezuniyet gecesi düzenlendi.

Kastamonu Sıla Erkek Öğrenci Yudunda, mezun olan 43 öğrenci için mezuniyet gecesi düzenlendi.Düzenlenen Mezuniyet gecesine mezun öğrenciler, yurtta kalan diğer öğrenciler, misafir öğrenciler, yurt ve dernek yöneticileri ile Kastamonu, Sinop ve Karabük'ten misafirler katıldı.

Program öncesinde Sıla Yurdu önünde gösteri yapan Mehteran takımı izleyenleri coşturdu. Yurdun konferans salonunda gerçekleştirilen ve yurtta kalan öğrencilerin hazırladığı Mezuniyet gecesinde öğrenciler, okudukları şiirler ve ilahiler ile Mehteran marşlarıyla misafirleri heyecanlandırırken, mezun öğrencilerin yurt hatıraları ve veda konuşmaları herkesi duygulandırdı.

Bir yıllık sosyal faaliyetlerin anlatıldığı video gösterisi ilgi ile izlendi. Gecede , yıl boyunca gerçekleştirilen kitap okuma yarışmaları, geziler, konferanslar ve ikramlar yurttaki sosyal faaliyetlerin zenginliğinin ve güzelliği vurgulandı.Yurt müdürü Enis Köklü yaptığı kısa konuşmada, geceyi hazırlayanlara, misafirlere ve öğrencilere teşekkür etti. Mezun öğrencileri tebrik ederek bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Mezuniyet gecesinin sonunda mezun öğrencilere çeşitli hediyeler ve hatıra plaketi verildi, yaş pasta kesildi.

Akşam namazı sonrası yapılan hatim duasında mezunlar ve bütün öğrenciler, devlet ve milletin bekası için dua edildi. Daha sonra yemekhanede Yurt personeli misafirler ve öğrenciler çay sohbetiyle mutlu ve neşeli vakit geçirdi.