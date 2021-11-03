Öğrenciler kent merkezinde kitap okuyarak farkındalık oluşturdu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde öğrenciler, farkındalık oluşturmak için kent merkezinde kitap okudu.

Kastamonu'nun İnebolu İlçesinde Öğrenciler Atatürk Anıtı önünde kitap okuyarak kitap okumaya farkındalık oluşturdu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Yiğit ‘'İnebolu Okuyor ''projesi kapsamında Atatürk Ortaokulu öğrencileri, kent merkezinde kitap okudu.

Konu ile ilgili Atatürk Ortaokulundan yapılan açıklamada "Ülke olarak yapmamız gereken en önemli işlerden biri muhakkak kitap okuma oranını artırmak. Bu amaçla İnebolu'da yürütülmekte olan 'Yiğit İnebolu Okuyor' projesi kapsamında 7-D sınıfımız, okul müdür yardımcımız ve psikolojik danışmanımızla Atatürk Anıtı önünde kitap okumanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliğimizi aralıkla sürdürmeye devam edeceğiz"ifadelerine yer verildi.