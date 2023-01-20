Öğrenciler, tatile şenlikle girdi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde öğrenciler yarıyıl tatili öncesinde düzenlenen şenlikte dönemin stresini atıp eğlendi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, öğrenciler yarıyıl tatiline şenlikle girdi. İhsangazi Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikte, çocuklar animasyon filmi izledi. Daha sonra müzik eşliğinde eğlenen çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.

Çocukları mutlu etmek için şenliği düzenlediklerini söyleyen İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, “İhsangazi Belediyesi olarak çocuklarımız için önemli bir etkinlik gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz yarıyıl tatiline başlayacaklar. Karne günü vesilesiyle öğrencilerimize çeşitli ikramlar eşliğinde animasyon filmi gösterimi gerçekleştirdik. Çocuklarımıza birinci dönemdeki emekleri için teşekkür ettik” dedi.