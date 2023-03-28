Öğrenciler teneffüs zili yerine davul çalarak Ramazan ruhunu yaşatıyor

Kastamonu'da bir okulda öğrenciler, teneffüs zili yerine davul çalarak Ramazan ruhunu okulda yaşatıyor.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Atabey İmam Hatip Ortaokulu ile Ceritoğlu Ortaokulu, Ramazan geleneğini yaşatmak için öğrencilerden Ramazan davulcusu ekibi kurdu. Kastamonu Atabey İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan ekibe, Ramazan davulu çalması ve mani okunması noktasında eğitim verildi. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte öğrenciler, okul girişlerinde ve teneffüslerde zil yerine Ramazan davulu çalıp mani okumaya başladı. Öğrenciler, ayrıca teneffüslerde bahçede de Ramazan davulu çalıp mani okumayı sürdürüyor. Öğrenciler, Ramazan ayı boyunca Ramazan davulu çalıp mani okumayı sürdürecek.

“Ramazan davulcusu ile mani okuma bilincini okulumuzda öğrencilerimize kazandırmış olduk”

Ramazan davulcusu ile mani okuma bilincinin okulda öğrencilere kazandırıldığını söyleyen Kastamonu Atabey İmam Hatip Ortaokulu Meslek Dersleri Öğretmeni Ahmet Gevgeşoğlu, “Amacımız çocuklara Ramazan bilincini kazandırmak. Ramazan ayına bir farkındalık oluşturmak için Ramazan davulcusu fikrini okulumuzda hayata geçirmek istedik. Bunun için iki tane öğrencimizi seçtik. Bir tanesi davul çalıyor, diğeri de Ramazan manisi okuyor. Bunu da çocuklarımız çok becerikli bir şekilde yerine getirdiler” dedi.

Öğrencilerin kısa bir eğitim aldığını belirten Gevgeşoğlu, “Öğrencilerimiz, mani okuma ve davul ritmi ile ilgili kısa bir eğitim aldılar. Eğitimlerinin ardından uygulamaya geçtiler. Şu anda da okulumuzda çalışıyorlar. Bu sayede de Ramazan davulcusu ile mani okuma bilincini tekrar okulumuzdaki öğrencilerimize kazandırmış olduk” diye konuştu.

“Öğrencilerimiz Ramazan davulu çalıp mani okuyarak çocukları teneffüse çıkartıyor”

Öğrencilerin, Ramazan davulu çalıp mani okuyarak çocukları teneffüse çıkarttığını ifade eden Gevgeşoğlu, “Okulumuzda teneffüslerde zil çalmıyoruz. Teneffüste öğrencilerimiz, Ramazan davulu çalıp mani okuyarak çocuklara teneffüse çıkartıyor. Davul sesini ve maniyi duyan öğrencilerimizde teneffüse bu şekilde çıkıyor. Bu sayede Ramazan bilincini de yaşatmaya gayret ediyoruz. Bu çocuklarımız tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve öğretmen arkadaşlarımıza da ayrı bir sürpriz oldu. Çünkü kimsenin haberi yoktu, gizli bir şekilde Ramazan girmeden önce öğrencilerimizi hazırladık ve büyük bir ilgide oldu. Hem çocuklarımız hem okulumuz hem de öğretmenlerimiz çok sevindiler. Atabey İmam Hatip Ortaokulu olarak çocuklarımıza Ramazan bilincini kazandırmak ve Ramazan manilerini öğretmen konusunda da davul çalarak farkındalık oluşturmak istedik. Bu amacımıza da çocuklarımızın sevincinden gözlerindeki ışıltıdan ulaştığımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimizi tekrar canlandırmak istiyoruz”

Unutulmaya yüz tutmuş geleneklerini tekrar canlandırmak istediklerini belirten Kastamonu Atabey İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Can Kıldır ise, “Biz, Ramazan'ı karşılamak adına davul ve mani eşliğinde gösteri yaptık. Çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı. Onlarda şaşırdılar bir anda. Güzel oldu, beğendiler. Teneffüs zili çalmadan teneffüs zili çalmadan bizler davul çalıp mani okuyoruz. Çocuklar hem şaşırıyor hem de mutlu oluyorlar. Unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimizi tekrar canlandırmak istiyoruz. Mani okumak güzel, bunun üzerine çalışıyorum. Daha güzel söylemek için dinliyorum” ifadelerini kullandı.

“Teneffüs saati geldiğinde zil yerine Ramazan davulu çaldık”

Teneffüs saati geldiğinde zil yerine Ramazan davulu çaldıklarını söyleyen Kastamonu Atabey İmam Hatip Ortaokulu Mustafa Furkan Buran da, “Bu etkinliği Ramazan'ı karşılamak için yaptık hocamızın önderliğinde. Teneffüs saati geldiğinde zil yerine Ramazan davulu çaldık. Davul çalarak öğrencileri sınıflarından çıkarttık. Davul çalmaktan mutluluk duyuyorum, hoşuma gidiyor. Bir ağabey geldi, bize davul çalmayı o öğretti. Ben kendimce davul çalabiliyorum, güzel oluyor, çocuklar da rağbet gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

“Davul sesini duyunca teneffüse çıkıyorum”

Davul sesini duyduğunda teneffüse çıktığını belirten Kastamonu Atabey İmam Hatip Ortaokulu Tunahan Çelik ise, “Davul çalmak hoşuma gidiyor, çünkü eski geleneklerimizi, unutulmaya yüz tutmuş adetlerimizi okulda yapmamız benim hoşuma gidiyor. Davul sesini duyunca teneffüse çıkıyorum. Davul sesini duydukça mutlu oluyorum” diye konuştu.