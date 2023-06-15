Öğrenciler, topladıkları atık yağlar ile engellilere umut oldu

Kastamonu'da öğrencilerin farkındalık oluşturmak için topladıkları atık yağlar sayesinde iki adet akülü tekerlekli sandalye alındı. Kastamonu Belediyesi tarafından şu ana kadar 118 bin 740 litre atık yağ toplandığı açıklandı.

Kastamonu Belediyesi'nin başlattığı “Atık Yağ Toplama” projesine öğrenciler de destek verdi. Proje çerçevesinde Şehit Şerife Bacı Ortaokulu öğrencileri tarafından yıl boyunca 470 litre atık yağ toplandı. Toplanan atık yağlar sayesinde satın alınan iki adet akülü tekerlekli sandalye Şehit Şerife Bacı Ortaokul idareci ve öğrencilere teslim edildi. Ayrıca Kastamonu Belediyesi tarafından şu ana kadar 118 bin 740 litre atık yağ toplandığı açıklandı.

Kastamonu Belediyesi hizmet binasında düzenlenen akülü tekerlekli sandalye teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Sıfır Atık Projesi başta olmak üzere çevreyle ilgili her projeye çok önem veriyoruz. Bu çerçevede de Şehit Şerife Bacı Ortaokulumuz ile ortak bir proje yürütüyoruz. Sıfır Atık Projesi çerçevesinde 470 litre atık yağ toplayan okulumuzun her bir ferdine teşekkür ediyorum. Sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla toplanan yağ atıklarından ötürü bizden iki akülü tekerlekli sandalye talep ettiler. Biz de bunu severek kabul ettik. İki akülü tekerlekli sandalyeyi aldık ve bugün okulumuza teslim ediyoruz” dedi.

Atık yağların suların ve yer altı kaynaklarının kirlenmesi noktasında çok tehlikeli olduğunu belirten Vidinlioğlu, “Yıllardır ekiplerimiz atık yağları topluyor. Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Kastamonu Belediyesi olarak bugüne kadar 118 bin 740 litre atık yağ toplamış bulunuyoruz. 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği göz önüne alındığında yapılan işin ne denli önemli olduğu daha net ortaya çıkıyor. Atık yağlar yetkili lisanslı firma tarafından Biodizele dönüştürülüyor. Yakıt olarak kullanılıyor. Biz yaptığımız bu çalışma ile çevre kirliliğini, sularımızın kirlenmesini ve canlılarımızın yaşam alanlarının yok olmasını da engelliyoruz. İş yerlerinden Sıfır Atık Projesi çerçevesinde çalıştığımız yetkili lisanslı firma tarafından atık yağlar toplanıyor. Evlerden ise belediye ekiplerimiz gelen talepler istikametinde atık yağları topluyor. Katkı veren öğretmenlerimize, öğrencilerimize projeye destek olan her vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Bu kampanyalara iştiraklerin artarak devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.