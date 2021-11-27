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Öğrenciler, trafik kurallarını eğlenerek öğrendi

Kastamonu’da ilkokul öğrencileri, ’Mobil Trafik Eğitim Tırı’nda eğlenerek trafik kurallarını öğrendi.

Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda eğlenerek trafik kurallarını öğrendi.


Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Mobil Trafik Eğitim Tırı'nın bu seferki durağı Kastamonu oldu. Kastamonu'da öğrenim gören öğrencilere trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla TOKİ İlkokulu bahçesinde kurulan platformda hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrencilere eğitim verildi. Akülü araçlarla trafik eğitim parkurunda öğrencilere emniyet kemeri, yaya geçitlerini kullanma, karşıdan karşıya geçme kuralları, okul geçitlerini kullanma kuralları öğretildi.


Etkinliğe katılan Kastamonu İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve eşi Aliye Denizci, yapılan eğitimi yerinde izledi. Denizci ailesi, öğrencilerle bir süre sohbet ederek hediyeler verdi.

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