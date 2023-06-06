Öğrenciler ve veliler bu yarışla kitap okuma alışkanlığı kazandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde vatandaş ve öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için düzenlenen “Hanönü Okuyor ”adlı kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde “Hanönü Okuyor” adli kitap okuma yarışması düzenlendi. Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Vatandaşlara ve öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe İlçe Kaymakamı Tolga Değirmenci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turhan, resmi kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

“Hanönü Okuyor” ödüllü kitap okuma yarışması ile öğrencilere ve velilere kitap okuma alışkınlığını kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Turan, “Proje ile öğrencilerimize ve velilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve aile eğitimi sağlamaktır. Hanönü ilçesinde sürdürülebilir bir akademik başarıyı tesis etmek, hayat boyu okuyan nesiller yetiştirmek, okuma kültürünü kurum kültürü haline getirmek, öğrencilerimize değerler eğitimi çerçevesinde örnek davranışları tanıtmak ve kendine güven duygusunu geliştirmek, etkili düşünmeyi sağlamak, milli, manevi ve kültürel değerlerimizin tanıtılması, kazandırılması ve pekiştirilmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından komisyon kurulduğunu ifade eden Turhan, 3'üncülere 300, 2'ncilere 200, 1'incilere 500 lira ödül verileceğini kaydetti.

Programda şiirler okundu, video gösterisi yapıldı, müzik dinletisinin ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.