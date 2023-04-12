Öğrencilerden depremzedeler için 'Ramazan gösterisi'

Kastamonu'nun Daday ilçesinde lise öğrencileri tarafından, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere sergilenen gölge oyunu, meddah ve müzik dinletisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından depremzedelere destek olmak amacıyla, Ramazan ayının ruhunu yansıtan bir gösteri hazırlandı. Gölge oyunu, meddah gösterisi ve müzik dinletisinin vatandaşlarla buluşturulduğu gösteri öncesinde yaklaşık 500 bilet satıldı. Bilet satışından elde edilen gelir ise Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen iller için bağışlanacak.

Gösterilerin ardından konuşan Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dilek Davutoğlu Çelikci, Ramazan aylarının olmazsa olmazı meddah gösterisini Daday'da ilk kez vatandaşlarla buluşturduklarını ve gösteriden elde edilen gelirlerin depremzedelere bağışlanacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.