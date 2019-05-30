Öğrencilerden “Ermeni Soykırımı Yalanı” konferansı

Daday'da Atatürk Ortaokulunda Ermeni olaylarının tarihinin belgelerle anlatıldığı “Yüzyılın Yalanı ve Tarihi Gerçekler” adlı konferans düzenlendi.

Daday İmam Hatip Lisesi Gösteri ve Toplantı Salonunda bu yıl altıncısı düzenlenen konferansta Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Muhsin Akça ve Murat Turan rehberliğinde Öykü Fakı, Esma Deniz Dolaşan, Ahmet Kahraman, Yağmur Doğru ve İrem Abazalı isimli öğrenciler, Ermenilerin tarih sahnelerine çıkışları, Osmanlı Devleti döneminde Ermeniler, Ermeni mezalimi ve tehcir kanunu, 4t planı ve Asala terör örgütü ile Hocalı katliamı konularında dinleyicilere belgelerle birlikte konferans sunumu yaptılar.

Konferansa Daday Kaymakamı Kemal Balaban, Daday Belediye Başkanvekili İsmail Çam, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansta, ayrıca program sunuculuğunu yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Muhsin Akça tarafından Ermeni yalanında bu oyunu bozmak için yapılması gerekenler ve yine Sosyal Bilgiler Öğretmeni olan Murat Turan tarafından günümüzde Ermeni probleminde yapılan hatalar konusunda konuşmalar yapıldı.