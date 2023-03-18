Öğrencilerden şehitler için oratoryo

Kastamonu'da 18 Mart Şehitler Günü'nün de öğrenciler tarafından sahnelenen oratoryo ile şehitler anıldı.

Kastamonu Valiliği koordinesinde düzenlenen 18 Mart Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programları Halk Eğitim Merkezinde devam etti. Programa Kastamonu Valisi Avni Çakır, kent protokolü, vatandaşlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Dursun Kan, günün anam ve önemine binaen konuşma yaptı.

Açılış konuşmasının ardından Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Çanakkale Zaferi'ni anlatan oratoryo sergiledi. Program şiir dinletisi ile sona erdi.