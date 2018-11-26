Öğrencilere etkili iletişim becerileri ve öfke kontrolü semineri

Özel İsfendiyar Anadolu Hastanesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sınav Koleji öğrencilerine Psikolog Mert Dravor tarafından Etkili İletişim Becerileri ve Öfke Kontrolü eğitimi verildi. Seminerde, öfke nedir, öfke ne zaman problem haline gelir, tedavi yöntemleri nelerdir gibi sorulara cevap arandı. Öğrenciler, seminerin sonunda merak ettikleri soruları Psikolog Mert Dravor'a yöneltti. Dravor, öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı.