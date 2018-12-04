Öğrencilere “Hijyen Eğitimi” verildi

Daday Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından verilen eğitimde özellikle el hijyeninin önemi, saç temizliği ve bakımı, ayak, tırnak, ağız ve diş temizliği konuları anlatıldı. Toplu yaşanılan yerlerde ortak kullanım alanlarında, hijyenin önemi vurgulanarak tuvalet kullanımı ile doğru el yıkama eğitimi ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi. Seminerin sonunda öğrencilere temizlik ve hijyen konulu sorular yöneltildi, verilen doğru cevaplar seminerin öğrenciler tarafından kavrandığını görüldü. Öğrencilerin, yaşadıkları ortamı temiz tutmaya özen göstereceklerine, temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edeceklerine söz vermesiyle temizlik ve hijyen eğitimi sona erdi.