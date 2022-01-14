Öğrencilere itfaiyecilik anlatıldı

Kastamonu'da “Haydi Mesleğini Anlat Projesi” kapsamında öğrencilere itfaiyecilik mesleği anlatıldı.

Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün “Haydi Mesleğini Anlat” projesi kapsamında, ilçede bulunan okullardan gelen öğrenciler, Taşköprü İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Öğrenciler, itfaiye müdürlüğünde çeşitli incelemelerde bulunduktan sonra merak ettiklerini itfaiye erlerine sordu. İtfaiye erleri, öğrenciler ile bir süre sohbet ederek itfaiyecilik mesleği ile alakalı yaptıkları çalışmaları anlattı.

Mesleğin riskleri ve karşılaştıkları olayları da öğrencilerle paylaşan itfaiye erleri, ayrıca ziyarette öğrencilere tatbikat yaptırdı. Öğrenciler, yangın söndürme tatbikatı yaparak yangın söndürme cihazları hakkında itfaiye erlerinden bilgi aldı.