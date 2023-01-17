Öğrencilere karne hediyesi Başkan Vidinlioğlu'ndan

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yarıyıl tatilinde öğrencilerin, karne hediyesi olarak "Rafadan Tayfa Galaktik" animasyon filmini ücretsiz izleyebileceklerini duyurdu.

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yarıyıl tatilinde çocuklara ilk sürprizini açıkladı. Kastamonu Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, 22 Ocak Pazar günü Carrefour Cine Zirve ve KastaMall CineGold sinemalarında Rafadan Tayfa Galaktik animasyon filminin 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 seanslarının ücretsiz olacağı aktarıldı.

Tüm çocukların yarıyıl tatilini en güzel şekilde geçirmesi için etkinliklerin devam edeceğinin de ifade eden Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Mutlu olmayı, eğlenmeyi tüm çocuklarımız hak ediyor. Yarıyıl tatilini çocuklarımızın en iyi şekilde geçirmesi için elimizden geleni yapacağız. Bizlerin en kıymetlileri olan çocuklarımıza ilk karne hediyesini vermek istedik. İlk olarak Rafadan Tayfa Galaktik animasyon filmini onlarla ücretsiz olarak buluşturacağız. Önümüzdeki süreçte öğrencilerimize yönelik sürprizlerimiz devam edecek. Şimdiden tüm çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

Rafadan Tayfa Galaktik animasyon filmini izlemek isteyen öğrenciler 22 Ocak Pazar günü yukarıda belirtilen seans saatlerinde Carrefour Cine Zirve ve KastaMall CineGold sinemalarına giderek filmi izleyebilecek.