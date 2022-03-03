Öğrencilere madde bağımlılığı eğitimi verildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personele madde bağımlılığı ile mücadele eğitimi verildi. Üniversite yönetiminin talebi doğrultusunda polis ekipleri tarafından verilen eğitimde madde bağımlılığı, bağımlı olan kişilerin özellikleri, bağımlılık yapan madde kullanımının sonuçları ve yasal işleyişleri ile ilgili detaylı bilgiler aktarıldı.