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Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Yunus ekipleri tarafından öğrencilere polislik mesleği anlatıldı.


Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Yunus ekiplerinin koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Burak Kapucuoğlu Ortaokulunda öğrenim görmekte olan 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik “Meslek Kariyer Günleri” düzenlendi. Polis ekipleri, etkinlikte polislik mesleğinin genel olarak tanıtımını yaparak, haricinde günümüzün en büyük sorunlarından biri olan sosyal medya bağımlılığıyla ilgili “Güvenli İnternet Kullanımı” hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında sunum yaptı.

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