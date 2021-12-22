Öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi verildi.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Trafik ekiplerince, İnebolu Şehit Arif Demirel Anadolu Lisesinde 110 öğrenciye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile İnebolu Atatürk Ortaokulunda 50 öğrenciye, Mehmet Bülent Özyürük Ortaokulunda 80 öğrenciye, Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesinde 103 öğrenciye olmak üzere toplam 343 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Eğitimde, yayalar için güvenli geçiş yerleri, yolcu güvenliği, emniyet kemerinin kullanımının önemi konularında önemli bilgiler aktarıldı.

Ekipler tarafından ayrıca güvenli bir trafik ortamının oluşturulmasında birer örnek yol kullanıcıları trafik dedektifi olarak, kural ihlali yapan sürücüleri yolcuları yayaları uyararak, destek vermeleri istendi. Ekipler eğitimler sonunda öğrencilere hediye kalem ve el broşürü dağıtımı gerçekleştirdi.