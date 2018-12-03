Öğrencilere veteriner hekimlik mesleği anlatıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Atatürk Ortaokulunda düzenlenen kariyer günleri etkinliğinin konuğu olan Veteriner Hekim Rana Erdoğdu, öğrencilere veterinerlik mesleğini anlattı.

Sosyal etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Daday Atatürk Ortaokulu, liseye hazırlanan ve ileride meslek seçecek olan öğrencilerine meslekleri tanıtmaya devam ediyor. Kariyer Günleri adı altında düzenlenen söyleşilerde, öğrencilere meslekleri erbabından öğrenme fırsatı buluyor. Veteriner Hekim Rana Erdoğdu da kariyer günleri etkinliğinin konuğu olarak öğrencilerle bir araya geldi. Öncelikle kendini tanıtan ve meslekle ilgili detaylı bilgiler veren Erdoğdu, “Veteriner Hekim Hayvanların sağlığının devamını sağlayan hastalıklarının teşhis ve tedaviye yardımcı olan üremelerine ve beslenmelerine destek olan kişilerdir. İş olanağı diğer mesleklere göre daha fazla, işsiz kalan hiç veteriner hekim yoktur. Kazancı diğer mesleklere göre daha fazla. Üniversitede öğretim üyesi olarak devam edebilirsiniz. Serbest hekimlik, il ve İlçe Tarım müdürlüklerinde, belediyelerde, et ve balık kurumlarında, süt ve süt ürünleri üreten tesislerde, özel hayvan çiftliklerinde, arıcılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda birliklerde iş imkânları vardır. Veteriner Fakültesi 5 yıllık eğitime sahip veteriner hekim olmak için lisede Fen Bilimleri yani sayısalı tercih etmek gerekiyor” dedi.

Mesleğin çalışma şartlarının zor olduğunu, sosyal ve aile hayatını bazen olumsuz yönde etkilediğini de sözlerine ekleyen Erdoğdu, “Her insanın bir hayali vardır, benim hayalim de veteriner olmaktı ve oldum” diye konuştu.

Program, soru cevap bölümü ile sona erdi.