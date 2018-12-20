Öğrencilere ‘yeterli ve dengeli beslenme' konulu seminer düzenlendi

Araç Ahmet Yesevi İlkokulu “Beslenme Dostu Okul Projesi” kapsamında okullarda sağlıklı beslenme ve obezitenin önlenmesi, hareketli yaşam konularında duyarlılığın artırılması amacıyla Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen Diyetisyen Demet Odabaşı Akpınar tarafından Araç Kültür ve İş Merkezi Çok Amaçlı Salonunda velilere, öğrencilere, öğretmenlere ve vatandaşlara Yeterli ve Dengeli Beslenme konulu seminer düzenlendi.

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Demet Odabaşı Akpınar, çocuklar için sağlıklı ve dengeli beslenme önerilerinde bulundu. Seminerde sağlıklı beslenme eğitiminde özellikle ailenin, okulun ve öğretmenlerin rolüne dikkat çekildi. Okul çağının büyüme ve gelişmenin hızlı olduğunu söyleyen Akpınar, “Çocuklar ev dışına arkadaşlarıyla yemek yemeye başladılar. Yaşam boyu sürebilecek beslenme alışkanlıklarının büyük ölçüde oluştuğu bir dönemden geçiyorlar. Çocukluk çağında kazanılan sağlıklı beslenme alışkanlıklarının hayatın sonraki dönemlerini etkileyerek ileride ortaya çıkabilecek beslenme sorunlarını önlemede temel çözüm yolunu oluşturduğu, sağlıklı beslenmenin çocuğun bedensel, sosyal, duygusal gelişmesi ve davranışları üzerinde önemli bir rol oynuyor. Okul çocuklarının dengesiz, yetersiz veya aşırı beslenmesi sonucunda; büyüme ve gelişme geriliği görülüyor. Bu gerilik büyüme dönemi bitinceye kadar telafi edilmezse erişkinliğe yansır ve bu çocuklar boyca kısa, zayıf ve güçsüz birer yetişkin olabilirler. Ayrıca aşırı ve dengesiz beslenme sonucunda şişmanlığın ileri ki yaşlara yansıyacağı ve yüksek tansiyon, kan yağlarında artış, kalp damar hastalıkları, şeker (diyabet) hastalığı gibi kronik hastalıklara zemin de hazırlayabilir” dedi.

Okulun tüm öğrenci, öğretmen, okul personelinin ve velilerin katılımıyla gerçekleşen semineri veren Diyetisyen Demet Odabaşı Akpınar'a Okul Müdürü Dilek Kaynar Ergünay teşekkür etti.