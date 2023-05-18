Öğrencilerin uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler, uçurtma şenliğinde doyasıya eğlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "100 genç öğrenci bir araya gelerek uçurtma uçurdu. Tosya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

"100 yılda 100 bin genç" sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler uçurtma uçurup yakar top, yüz boyama ve ip atlama gibi birçok farklı aktivite ile eğlendi.