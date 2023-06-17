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Öğrencilerin yaptığı baskılara dünyanın en büyük exlibris müzesinden davet

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde lise öğrencileri tarafından yapılan 35 adet özgün baskı tekniği olan ekslibris uygulamaları, Exlibris Meseum da sergilenmek üzere İstanbul’a davet edildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde lise öğrencileri tarafından yapılan 35 adet özgün baskı tekniği olan ekslibris uygulamaları, Exlibris Meseum da sergilenmek üzere İstanbul'a davet edildi.


Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerinin 35 adet özgün baskı tekniği olan ekslibris uygulaması, alanında dünyanın en büyük müzesi olarak kabul edilen Exlibris Meseum'a kabul gördü.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Taşköprü Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Hasan Barış Çiçek, “Çalışmalarımız İstanbul yolculuğunda. Taşköprü Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerimin hazırlamış olduğu 35 adet özgün baskı resim teknikleri ekslibris uygulamalarımızın, dünyanın en büyüğü olan Exlibris Museum'a kabul edilmesinin mutluluğu içerisindeyiz. Bilgilerini, ilgilerini, desteklerini esirgemeyen Prof. Dr. Hasip Pektaş hocamıza, İl Milli Eğitim Müdürümüz Cengiz Bahçacıoğlu'na, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Kapucuoğlu'na, Okul Müdürümüz Halil Turgay Çınar ve tüm öğrencilerimize teşekkürlerimi sunarım” dedi.

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