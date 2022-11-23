Öğrencisi tarafından bıçaklanan müdür yardımcısı için sendikalardan ortak tepki

Kastamonu'da eski öğrencisi tarafından bıçaklanan müdür yardımcısı için sendika temsilcileri ve öğretmenler, okul önünde açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

Kastamonu'da dün meydana gelen olayda, Sepetçioğlu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Aziz Birbir, kendisini disiplin kurulumuna sevk ettiği için arkadaşı ile okula gelen B.K. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Omzuna aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Birbir, tedavi altına alınırken, olayın ardından B.K. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı gözaltına alındı. Olayın yaşandığı Sepetçioğlu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi bahçesinde toplanan sendika temsilcileri ve öğretmenler, duruma tepki gösterdi. Sendikalar adına ortak basın açıklaması yapan Eğitim Birsen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu, “Bilime, bilgine, âlime, öğretmene saygıyı esas alan bir medeniyetin bakiyesi olan Türkiye'de, geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitimcilere yönelik saldırılar, tedbir alınmadığı için, artarak devam etmektedir. Yürüttükleri mesleğin manevi karşılığı olan saygının çok görüldüğü; sözlü taciz, saldırı, darp, silahla yaralama gibi olayların sıradanlaştığı, maalesef kanıksandığı bir dönemi yaşıyoruz. Bugün gelinen noktada, öğretmene saygı sorunu, en temel meselelerimizden biri haline gelmiştir. Sınıfların akıllı tahtayla, öğrencilerin tablet bilgisayarla buluşturulduğu ülkemizde, geleceğimiz olan çocuklara bilgi, beceri ve değer kazandıran öğretmenlere reva görülen muamele düşündürücü olduğu kadar vahimdir de” dedi.

Sancaktaroğlu, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yıllardır olduğu gibi, bu yıl da eğitim çalışanları, Türkiye'nin dört bir yanında şiddet olaylarına maruz kalmaktadır. Son olarak İlimiz Merkez ilçesi Sepetçioğlu MTAL'de Müdür Yardımcısı Aziz Birbir, görevi başındayken elim bir saldırıya uğramış, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Bu durum bizleri derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır. Hayatlarını, geleceğimizin daha iyi olmasına vakfeden eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının önü alınmazsa, gereken tedbirler ivedilikle hayata geçirilmezse, öğretmene iade-i itibarda bulunulmazsa, şiddet hastalığı bütün toplumu saracak, bu cennet vatan cinnet ülkesine dönüşecek, dolayısıyla yarınlarımız karanlık olacaktır.”