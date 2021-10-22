Öğretmen, veli ve sağlık çalışanlarına “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi anlatıldı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığının başlattığı “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında, il merkezinde bulunan okullardaki öğretmen ve velilere, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan sağlık personeline yönelik “En İyi Narkotik Polisi Anne” konulu seminer verildi. Toplamda 347 öğretmen ve veli ile 139 sağlık çalışanına yönelik verilen seminerde proje hakkında bilgilendirme bilgilendirmelerde bulunuldu. Seminer sonrası katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtıldı, anne ve babalara çocukları ile ilgili dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgi verildi.

Konu ile ilgili Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında; Abdulhakhamit İlkokulu, Ali Fuat Darende İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Behçet Necatigil İlkokulu ve Candaroğlu İlkokulu öğretmen ve velilerine yönelik 347 (298'i anne) katılımcıya proje kapsamında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu. Seminer sonrası katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapılarak anne ve babalara çocuktan ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Eğitime katılan özellikle annelerin eğitimin çok faydalı olduğu ve her annenin bu eğitimi alması gerektiği yönünde geri dönüşler alınmıştır. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü olarak siz değerli anne, babaların ve ailelerin narkotik maddeler konusunda bilinçli olmaları, çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz. Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları ve Kızılay gönüllülerine yönelik 139 (122'si anne ve anne adayı) katılımcıya bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.