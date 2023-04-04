İhlas Haber Ajansı

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Öğretmenevinde korkutan yangın

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde bulunan öğretmenevinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bulunan öğretmenevinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde bulunan öğretmenevinin çatısında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle öğretmenevinin çatısında hasar meydana geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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