Öğretmenlerden Tosya Kaymakamına Ziyaret

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde görev yapan öğretmenler İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci, beraberinde milli eğitim şube müdürleri ve öğretmenler ile birlikte Kaymakam Deniz Pişkin'e nezaket ziyaretinde bulundu. Teşekkürlerini sunan Kaymakam Deniz Pişkin, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi.