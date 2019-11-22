Öğretmenlere, konferans, sergi, panel, söyleşi ve konser düzenlendi

Ahmet Yesevi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak “Gelecek Biziz” resim sergisi açıldı. Sergi açılışının ardından Prof. Dr. Servet Özdemir tarafından “21. Yüzyılda Eğitim” konulu konferans düzenlendi. Ardından Öğretim Üyesi Dr. Nalim Ünver tarafından da “Öğretmen İzindeyiz” konulu söyleyişi gerçekleştirildi. Son olarak etkinlikler kapsamında panel gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak “Öğretmenliğin Dünü, Bugünü, Yarını” ele alındı. Panele konuşmacı olarak Doç. Dr. Güler Tuluk, Öğretim Üyesi Dr. Sayit Uysal, Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Eski ve Kastamonu Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şirin konuşmacı olarak katıldı. Panelden sonra Doç. Dr. İlhan Özgül ile Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Karataş şefliğinde konser verildi.

Çok sayıda öğretmenin ve Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise, “21'inci yüzyılda eğitime hepimizin hazırlanması gerekmektedir. Öğrencilerimizi 21'inci yüzyıl becerileriyle donatabilmek için bu becerilerin gerektirdiği vasıfları kendisinde yetenek haline getirmiş öğretmenlerimizle ülkemizi ve milletimizi müreffeh bir geleceğe taşıyabiliriz. Bunun için öğretmen yetiştirme süreçlerinden başlayarak aramıza katılacak öğretmenlerle birlikte, hali hazırda çocukların eğitim inşasına devam eden öğretmenlerimizin yetkinliklerini üst noktaya taşımamamız gerekiyor. Artık eğitim 4.0 çağındayız. Dijital dönüşüm hayatımızı bütün yönleriyle birlikte eğitimi de etkilemiş durumda. Bilgi her gün değişmekte ve herkes tarafından ulaşılmaktadır. Çocuklarımızı yetiştirmek için daha çok araştırmalı, daha çok çalışmalı ve onlara rehber olmalıyız. Öğretmenlerimizin 21'inci yüzyılın eğitiminde başarı hikayeleri yazacağına inancım tamdır. Bize düşen durmadan, dinlenmeden, yorulmadan çalışmaktır. İnsanlığın mimari olan onurlu öğretmenlik mesleği de bunu gerektirir. Böylesine onurlu ve güzide mesleğin üyesi olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.