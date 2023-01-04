Öğretmenlere "Matematik Seferberliği" eğitimi

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'da, öğrencilere matematiği sevdirmek amacıyla

hayata geçirilen 'Matematik Seferberliği' çerçevesinde öğretmenlere eğitim verilmeye başlandı.

Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan 'Matematik Seferberliği' çerçevesinde Kastamonu'da öğretmenlere eğitim veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan 'matematik öğretimi kursları'na Kastamonu'dan İsfendiyarbey İlkokulu Müdürü Uğur Kirenci ve Taşköprü İlkokulu'ndn Sınıf Öğretmeni Cüneyt Doğanşah katılım sağladı. Kirenci ve Doğanşah, aldıkları eğitim sonrasında Kastamonu'da genelinde düzenlenen 'sınıf öğretmenlerinin öğretim becerilerinin geliştirilmesi' seminerlerde öğretmenlere eğitim veriyor.

Eğitimler çerçevesinde Merkez İsfendiyarbey İlkokulu ile Taşköprü Atatürk İlkokulunda sınıf öğretmenlerine yönelik 15 saat süren seminerler düzenlendi. Seminerlerde öğretmenler, atölye çalışmaları da gerçekleştirdi. Sınıf öğretmenlerinin ilkokullarda matematik öğretim becerilerinin geliştirilmesini hedef alan seminerler, il genelinde devam edeceği belirtildi.